"L'été 36", résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 1er juin 2026 (vidéo)

Lundi 1er juin 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "L'été 36". Entre secrets de famille, histoires d’amour et rivalités, la série mêle suspense policier et fresque historique, tout en mettant en avant des héroïnes confrontées aux grands changements de leur époque.

L'histoire en quelques lignes...

Été 1936, Nice. Effarée, la bourgeoisie en villégiature, habituée à la Côte d’Azur et à ses privilèges raffinés, voit débouler de nouveaux vacanciers, profitant des premiers congés payés.

Dans cette effervescence où deux mondes se côtoient sans chercher à se comprendre, quatre femmes de milieux différents vont se retrouver mêlées à un meurtre dans le très chic hôtel Riviera.

Un crime qui va bouleverser leur vie de famille, amoureuse et professionnelle.

Résumé des épisodes

Cette série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les épisodes finaux 5 & 6 seront diffusés sur TF1 lundi 1er juin 2026 à partir de 21:10.

Épisode 5

Léonie, bouleversée par l'assassinat de Félix, accuse Raoul Delaunay.

Giulia ment à la police pour le protéger car il menace toujours sa fille Suzanne.

L'enquête sur le meurtre du procureur Jacquart prend un nouveau tournant lorsque le commissaire Raven découvre que Giulia lui devait une forte somme d'argent, et que Léonie comprend qui est l'auteur des lettres de menace que Jacquart avait reçues.

Le couple d'Eugénie et Jean vacille après les révélations faites sur leur fils.

Tandis que Blanche, impressionnée par les engagements de son mari, tente de le rattraper en le couvrant face à la police allemande.

Delaunay continue de faire le mal en exploitant des preuves de corruption d'Henri Pontavice-Caron pour le forcer à collaborer avec les nazis.

Épisode 6

Léonie, Eugénie, Blanche et Giulia vont s'allier pour faire tomber celui qu'elles savent responsable du meurtre de Félix, et peut-être des autres... Delaunay. Réussiront-elles ?

Et la vérité sur le meurtre de Jacquart et d'Edgar Girault n'est-elle pas ailleurs ?

En tout état de cause, l'été 36 aura été brûlant.

Avec : Julie de Bona (Blanche Akermann), Sofia Essaïdi (Eugénie Berthier), Nolwenn Leroy (Giulia Vincent), Constance Gay (Léonie Morel), Miou-Miou (Marthe Pontavice-Caron), François-Xavier Demaison (Alphonse Raven), Pascal Elbé (Raoul Delaunay), Sam Karmann (Henri Pontavice-Caron), Simon Ehrlacher (Jean Berthier), Assaad Bouab (Joseph Neuville), Arnaud Binard (Adrien Jacquart), Clément Aubert (Edouard Ackerman), Camille Japy (Anne-Marie Meunier-Dauphin), Constance Dollé (Madeleine), Antoine Simony (Gabriel Berthier), Victoria Eber (Angèle Ackerman), Patrick Ridremont (Edgar Girault), Jean-Baptiste Blanc (Louis Berthier), Ken Eind (Félix), Salomé Richard (Odette), Gabrielle Bazin (Suzanne), Nicolas Sacroug (Monsieur Goldstein), Pierre Nisse (Frédéric Goiran).