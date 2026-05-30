"Meurtres au Paradis - Pris à son propre piège" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 1er juin 2026

Lundi 1er juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode de la 15ème saison de la série "Meurtres au paradis" dans laquelle, sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête cache son lot de surprises… et de dangers.

La saison 2 en quelques lignes...

Cette saison dans Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie affronte une vague de crimes aussi intrigants que dangereux.

Entre retrouvailles familiales explosives et révélations bouleversantes, l'inspecteur Mervin Wilson devra jongler entre ses sentiments et son devoir.

Résumé des épisodes

Cette 15ème saison inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Le sixième épisode sera diffusé lundi 1er juin 2026 à 21:10 sur France 2.

Épisode 15x06 • Pris à son propre piège

Mervin se rend à Antigua pour retrouver son frère Solomon. Alors qu'il le suit jusqu'à une cabane isolée, il découvre le corps sans vie d'un homme, mais est aussitôt assommé et ligoté à une chaise. À son réveil, il se retrouve face à Solomon, qui jure n'avoir aucun lien avec le meurtre. La situation se complique lorsqu'un autre homme fait irruption et que chacun accuse l'autre.

Toujours retenu prisonnier, Mervin doit démêler le vrai du faux pour comprendre ce qui s'est réellement passé...

Avec : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher).