"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 juin 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 25 au 29 juin 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 1er juin 2026 • Épisode 1934

Alors que les Perrot ont une mauvaise surprise en découvrant leur nouveau logement, Charles se retrouve au pied du mur.

Mardi 2 juin 2026 • Épisodes 1935

Boris sent que Muriel et Charles lui cachent quelque-chose et compte bien découvrir ce dont il s’agit. De son côté, Pablo réalise qu’il a peur de perdre Salomé.

Mercredi 3 juin 2026 • Épisode 1936

Alors qu’Elisabeth s’arrange pour éviter de croiser Fourneau, Boris doit faire un choix.

Jeudi 4 juin 2026 • Épisode 1937

Tandis qu’un jeu de dupes s’installe entre Alain et Elisabeth, Muriel s’inquiète : si le procès tournait mal pour elle, qu’arriverait-il à Toma ?

Vendredi 5 juin 2026

Pas de diffusion.