"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 juin 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 1er juin 2026 • Épisode 1934
Alors que les Perrot ont une mauvaise surprise en découvrant leur nouveau logement, Charles se retrouve au pied du mur.
Mardi 2 juin 2026 • Épisodes 1935
Boris sent que Muriel et Charles lui cachent quelque-chose et compte bien découvrir ce dont il s’agit. De son côté, Pablo réalise qu’il a peur de perdre Salomé.
Mercredi 3 juin 2026 • Épisode 1936
Alors qu’Elisabeth s’arrange pour éviter de croiser Fourneau, Boris doit faire un choix.
Jeudi 4 juin 2026 • Épisode 1937
Tandis qu’un jeu de dupes s’installe entre Alain et Elisabeth, Muriel s’inquiète : si le procès tournait mal pour elle, qu’arriverait-il à Toma ?
Vendredi 5 juin 2026
Pas de diffusion.