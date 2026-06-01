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"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 3 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 juin 2026 226
"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 3 juin 2026

Mercredi 3 juin 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les épisodes 15 & 16 seront diffusés mercredi 3 juin 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x15 Le meilleur moment

Bailey et Blue font face aux conséquences émotionnelles d'un traitement expérimental.

Owen, Teddy, Simone et Dani prêtent main-forte dans un hôpital de campagne surchargé.

Pendant ce temps, Richard tente de sensibiliser la communauté au dépistage précoce du cancer de la prostate.

21:55 Épisode 22x16 Sortir du cadre

Jo revient pour sa première journée complète après son congé.

Owen a du mal à garder son calme lorsqu'un proche est admis au Grey-Sloan.

Pendant ce temps, Bailey doit gérer la direction de l'hôpital.

Dernière modification le lundi, 01 juin 2026 09:19
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