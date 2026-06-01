"L'Or bleu", résumé des épisodes diffusés sur France 2 mercredi 3 juin 2026

Mercredi 3 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "L'Or bleu", une grande saga familiale et dramatique construite sous forme de thriller générationnel.

L'histoire en quelques lignes...

Trois destins de femmes, de générations différentes, liées par le sang.

Trois trajectoires de vie qui les ramènent, sans qu'elles s'en doutent, là où tout a commencé. Un secret enfoui depuis près d’un siècle, transmis de génération en génération.

Un secret intimement lié à l'eau qu’un été de grande sécheresse va faire ressurgir, et qui va permettre à Flore, la fille d'Alice, de compléter le puzzle familial en faisant éclater la vérité.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 5 & 6 seront diffusés mercredi 3 juin 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 5

Été 1988. Rien ne va plus entre Alice et Franck. Elle lui reproche sa lâcheté et noue une relation avec Julien Daumas.

Été 2026. Rudy Faivre retient en otage Yacine et Flore dans un cabanon. Flore réussit à gagner sa confiance et à retourner la situation pour les libérer.

Pendant ce temps, Tristan confronte sa mère, Solange. Elle lève le voile sur un sombre secret. Lors de la construction d'un tunnel en 1989, des squelettes ont été découverts. Les trois familles, Ravanel, Pageon et Daumas, ont choisi de garder le silence pour protéger leurs intérêts financiers. Alice avait découvert ce secret.

La mort tragique de Lucien Pageon, noyé dans sa voiture, conforte Yacine et Flore dans la suspicion que quelqu'un cherche à se venger des trois familles.

Épisode 6

Été 1988. La liaison qu’Alice entretient avec Julien la pousse à vouloir quitter Franck.

Été 2026. Les pétales de cyclamen retrouvés sur les lieux de crime et sur le squelette d’Alice relient les évènements passé aux meurtres du présent. Yacine soupçonne Julien Daumas, revenu étrangement au village après 30 ans d’absence, et le place en garde à vue.

Flore qui vient d’apprendre que Tristan la trompe avec Fanny décide de le quitter et se replonge dans ses recherches. Son enquête la mène à explorer avec Yacine le tunnel sous l'aiglette. Mais quelqu’un s’obstine à les empêcher de découvrir la vérité. Une explosion se produit sur leur passage alors qu’au même instant Tristan découvre le corps de Fanny Daumas, morte gelée dans sa baignoire.

Avec : Barbara Probst, Samir Boitard, Tom Leeb, Éric Caravaca, Déborah Krey, Sylvie Granotier, Bernard Verley, Valérie Karsenti, Éric Savin, Guilaine Londez...