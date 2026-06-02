"Happy Valley" une mini-série inédite diffusée sur Arte à partir du jeudi 4 juin 2026

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de "Happy Valley" une mini-série inédite multirécompensée qui, sur fond de détresse sociale, brosse le poignant portrait d’une femme d’action hantée par le passé.

L'histoire en quelques lignes...

Yorkshire, 2014. Quadragénaire divorcée, Catherine Cawood est sergent de police dans la petite ville britannique d’Halifax, où l’alcoolisme, la toxicomanie et les grossesses précoces font partie de l’ordinaire. Elle assume également la charge de Ryan, son petit-fils né du viol de sa fille Becky, qui s’est suicidée peu après avoir accouché.

Son monde bascule lorsque Richard, son ex-mari, l’informe que Tommy Lee Royce, jamais condamné pour ce crime, a fini de purger une peine pour trafic de drogue. À peine sorti de prison, ce dernier participe à l'enlèvement de la fille d’un entrepreneur local…

Grand-mère courage

Avec ou sans son gilet jaune fluo, rien n’échappe à la vigilance de Catherine Cawood : ni les multiples vies cabossées qu’elle croise dans son quotidien de policière, ni les tourments de son entourage.

La sortie de prison de Tommy Lee Royce, qu’elle tient pour responsable de la mort de sa fille, l’engage dans une lutte acharnée contre le criminel, mais également contre ses propres démons intérieurs : toute à sa volonté de protéger les siens – à commencer par son petit-fils, en butte au rejet d’une partie de sa famille –, la grand-mère courage présume parfois de ses forces.

En miroir inversé de cette héroïne du quotidien, James Norton (le prince André dans la minisérie Guerre et paix) incarne avec profondeur le personnage de Tommy Lee Royce, pervers sadique à l'enfance dévastée.

Superbement scénarisées et magistralement portées par Sarah Lancashire, les trois saisons de cette série multirécompensée, qui naviguent entre tragédie familiale et intrigues policières secondaires, ont tenu en haleine les téléspectateurs au Royaume-Uni durant près d’une décennie, mêlant dans un même élan le portrait attachant d’une femme d’action hantée par le passé et le tableau saisissant d’une Angleterre plombée par le déclin économique et la détresse sociale.

Résumé des épisodes

Cette première saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 4 juin 2026 à partir de 20:55 sur Arte.

Épisode 1x01

Catherine traque le violeur de sa fille, Tommy, tout juste libéré de prison et déjà impliqué dans un rapt.

Épisode 1x02

Ignorant le rapt dont il est le coauteur, Catherine traque Tommy, mettant malgré elle l’otage en danger.

Épisode 1x03

Un banal contrôle routier du fourgon des ravisseurs coûte la vie à Kirsten, une jeune collègue de Catherine.