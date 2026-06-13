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"Meurtres au Paradis - Chère Hortense" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 15 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 232
"Meurtres au Paradis - Chère Hortense" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 15 juin 2026

Lundi 15 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode de la 15ème saison de la série "Meurtres au paradis" dans laquelle, sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête cache son lot de surprises… et de dangers.

La saison 2 en quelques lignes...

Cette saison dans Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie affronte une vague de crimes aussi intrigants que dangereux.

Entre retrouvailles familiales explosives et révélations bouleversantes, l'inspecteur Mervin Wilson devra jongler entre ses sentiments et son devoir. 

Résumé des épisodes

Cette 15ème saison inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Le septième épisode sera diffusé lundi 15 juin 2026 à 21:10 sur France 2.

Épisode 15x07  Chère Hortense

L'Inspecteur Mervin Wilson enquête sur le meurtre d’une chroniqueuse sentimentale, empoisonnée le lendemain de son départ à la retraite, tout en luttant contre le traumatisme de son propre enlèvement.

Avec : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher).

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 13:09
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