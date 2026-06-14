Le double épisode "Monk, le retour" à revoir sur TF1 mardi 16 juin 2026

Quatorze ans après la fin de la série culte, Adrian Monk est de retour dans un téléfilm événement intitulé "Monk, le retour" qui sera rediffusé sur TF1 mardi 16 juin 2026 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Après que la pandémie a aggravé ses phobies et lui a fait perdre son contrat avec son éditeur, l'ancien inspecteur Adrian Monk place tous ses espoirs dans la réussite du mariage de sa belle-fille Molly...

Natalie Teeger et Randy Disher reviennent à San Francisco pour la cérémonie et les joyeuses retrouvailles tournent rapidement à la tragédie lorsque Griffin, le fiancé de Molly, meurt dans un accident de saut à l'élastique !

Molly, qui soupçonne un acte criminel, demande l'aide de Monk et de l'équipe...

Pour cette réunion très attendue, la plupart des acteurs emblématiques de la série reprennent leur rôle. Aux côtés de Tony Shalhoub, les téléspectateurs retrouvent notamment Ted Levine, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford et Hector Elizondo. Cette distribution historique contribue à recréer l'atmosphère qui a fait le succès de la série entre 2002 et 2009.