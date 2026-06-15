"Good American Family" mini-série inédite avec Ellen Pompeo sur TF1 mercredi 17 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 21:10, TF1 diffusera les quatre premiers épisodes de "Good American Family", une mini-série inédite avec Ellen Pompeo.

L'histoire en quelques lignes...

Un couple américain adopte Natalia, une petite fille ukrainienne atteinte d'une forme rare de nanisme. Mais au fil du temps, les parents commencent à douter de son âge réel et de son identité. Convaincus qu'elle pourrait être une adulte se faisant passer pour une enfant, ils s'engagent dans une spirale de méfiance, de conflits familiaux et de batailles judiciaires.

Racontée à travers plusieurs points de vue, la série brouille les certitudes du spectateur et explore les thèmes de la vérité, du traumatisme, des préjugés et de l'adoption.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de huit épisodes. Les quatre premiers seront diffusés sur TF1 mercredi 17 juin 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1x01 • En réponse à nos prières

Après avoir subi le choc d'une adoption ratée, les Barnett voient leur horizon s'éclairer lorsqu'ils reçoivent un appel concernant une petite fille nommée Natalia, une fillette atteinte d'une forme rare de nanisme. Une seconde chance s'offre alors à eux d'agrandir leur famille en l'accueillant dans leur foyer du Midwest. Alors que les parents l'élèvent aux côtés de leurs trois enfants biologiques, un mystère émerge autour de son âge et de ses origines, leur faisant soupçonner qu'elle n'est peut-être pas la fillette qu'elle prétend être...

Épisode 1x02 • Surmonte ton appréhension

Les soupçons de Kristine concernant l'adoption de Natalia redoublent alors que la petite fille fait sa rentrée scolaire. Michael reçoit des nouvelles surprenantes au travail.

Épisode 1x03 • Des fantômes partout

Kristine mène sa propre enquête sur l'âge de Natalia et ses soupçons ne cessent de s'intensifier...

Épisode 1x04 • Écrit noir sur blanc

En désaccord total sur Natalia, Michael et Kristine voient leur mariage vaciller.

Les quatre derniers épisodes seront diffusés mercredi 24 juin 2026 à partir de 21:10 sur TF1.