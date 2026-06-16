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"Alex Hugo - La dernière piste" à revoir sur France 3 jeudi 18 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 juin 2026 431
"Alex Hugo - La dernière piste" à revoir sur France 3 jeudi 18 juin 2026

Jeudi 18 juin 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir le premier épisode de la 9ème saison de la série "Alex Hugo" : « La dernière piste » avec Samuel Le Bihan.

L'histoire en quelques lignes...

La police rurale de Lusagne, fidèle aux traditions d'hospitalité de la montagne, s'apprête à accueillir l'équipe de l'association Totem.

Cette association spécialisée dans la réfection de vieux bâtiments du monde rural, fait appel à des détenus en fin de peine, et a pour mission de les préparer à leur réinsertion.

À l'issue de la première journée, deux membres de l'équipe manquent à l'appel. Très vite, Alex Hugo remonte la piste des fugitifs, et retrouve le corps inanimé de l'un d'entre eux, dans un torrent, le crâne fracassé. Le second, en revanche, qui venait de purger une lourde peine reste introuvable…

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Batalla), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Peggy Martineau (Olivia), Cyril Lecomte (Michel Guivarch).

À la suite, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un autre épisode : « La mort et la belle vie ».

Dernière modification le mardi, 16 juin 2026 11:31
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