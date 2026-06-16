"Happy Valley" : la saison 2 diffusée sur Arte à partir du jeudi 18 juin 2026

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de la seconde saison d'"Happy Valley" une mini-série inédite multirécompensée qui, sur fond de détresse sociale, brosse le poignant portrait d’une femme d’action hantée par le passé.

La saison 2 en quelques lignes...

Dix-huit mois après les événements de la première saison, la sergente de police Catherine Cawood pense avoir laissé derrière elle son affrontement avec Tommy Lee Royce. Mais la découverte du cadavre de la mère de Tommy relance de vieilles blessures et ouvre une nouvelle enquête criminelle.

Parallèlement, plusieurs affaires s'entrecroisent : une série de meurtres visant des femmes, un réseau de trafic humain, et les manipulations de Tommy depuis sa cellule de prison. Catherine doit aussi gérer des tensions familiales croissantes autour de son petit-fils Ryan, toujours lié malgré lui à son père biologique.

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 18 juin 2026 à partir de 20:55 sur Arte.

Épisode 2x01

Catherine découvre le corps de Lynn Dewhurst, la mère de Tommy Lee Royce, assassinée dans un garage. L'enquête s'oriente vers un possible tueur en série. En prison, Tommy apprend la mort de sa mère et commence à manipuler une admiratrice, Frances Drummond. Parallèlement, le policier John Wadsworth est sous pression à cause d'une liaison extraconjugale.

Épisode 2x02

Une opération policière permet de libérer plusieurs femmes victimes d'un réseau de traite humaine. Catherine prend sous sa protection Ilinca, une jeune Croate rescapée. Tommy obtient l'autorisation d'assister aux funérailles de sa mère, où il croise Catherine pour la première fois depuis longtemps. John prend des décisions de plus en plus dangereuses pour protéger son secret.

Épisode 2x03

L'enquête sur les meurtres progresse difficilement. Tommy pousse Frances à harceler Catherine et sa famille depuis l'extérieur de la prison. De son côté, John commence à perdre le contrôle de la situation tandis que de nouveaux éléments apparaissent dans l'affaire des meurtres.