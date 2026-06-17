recherche
Séries

"Capitaine Marleau - Le prix à payer" à revoir vendredi 19 juin 2026 sur France 2 avec Catherine Frot & Bernard Montiel

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 482
"Capitaine Marleau - Le prix à payer" à revoir vendredi 19 juin 2026 sur France 2 avec Catherine Frot & Bernard Montiel

Vendredi 19 juin 2026 à 21:10, France 2 rediffusera un épisode de la série "Capitaine Marleau" : « Le prix à payer » avec Corinne Masiero et deux guests : Catherine Frot & Bernard Montiel.

L'histoire en quelques lignes...

Qui a tué Olivier Garcin ? Et pourquoi est-il venu s’installer dans le bourg où vit Florence, sa sœur adoptive, après vingt-cinq ans de silence ?Cette femme détient sûrement une clé du mystère.

Mais Marleau constate rapidement que la suspecte, forgeronne de talent complètement investie dans le concours du meilleur ouvrier de France en ferronnerie d’art, ne se montre pas du tout coopérative.

Au cours de son enquête, Marleau ira de surprises en surprises : des circonstances véritables du meurtre aux personnages (son fils, son amant, sa meilleure amie) qui gravitent autour de Florence… tous semblent décidés à la protéger. Et tous avaient de bonnes raisons d’en vouloir à Olivier Garcin

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau),  Catherine Frot (Florence Rougier), Antoine Ferron (Lieutenant Louis Desprez), Luigi Kröner (Romain Rougier), Bruno Todeschini (Daniel de Manneval), Valerie Donzelli (Christine de Manneval), Melan Omerta (Erwan), Emmanuel Salinger (Olivier Garcin), Jean-François Balmer (Jean Garcin), Vincent Deniard (Eric Montaron).

Avec la participation de Bernard Montiel.

Dernière modification le mercredi, 17 juin 2026 09:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'Evénement&quot; : entretien exclusif avec Emmanuel Macron sur France 2 jeudi 18 juin 2026

"L'Evénement" : entretien exclusif avec Emmanuel Macron sur France 2 jeudi 18 juin 2026

17 juin 2026 - 11:50

Sur le même thème..

&quot;Meurtres à Sandhamn - Les nuits de la Saint-Jean&quot; à revoir sur Arte vendredi 19 juin 2026

"Meurtres à Sandhamn - Les nuits de la Saint-Jean" à revoir sur Arte vendredi 19 juin 2026

17 juin 2026 - 09:42

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Aug…

15 juin 2026 - 12:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...