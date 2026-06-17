"Capitaine Marleau - Le prix à payer" à revoir vendredi 19 juin 2026 sur France 2 avec Catherine Frot & Bernard Montiel

Vendredi 19 juin 2026 à 21:10, France 2 rediffusera un épisode de la série "Capitaine Marleau" : « Le prix à payer » avec Corinne Masiero et deux guests : Catherine Frot & Bernard Montiel.

L'histoire en quelques lignes...

Qui a tué Olivier Garcin ? Et pourquoi est-il venu s’installer dans le bourg où vit Florence, sa sœur adoptive, après vingt-cinq ans de silence ?Cette femme détient sûrement une clé du mystère.

Mais Marleau constate rapidement que la suspecte, forgeronne de talent complètement investie dans le concours du meilleur ouvrier de France en ferronnerie d’art, ne se montre pas du tout coopérative.

Au cours de son enquête, Marleau ira de surprises en surprises : des circonstances véritables du meurtre aux personnages (son fils, son amant, sa meilleure amie) qui gravitent autour de Florence… tous semblent décidés à la protéger. Et tous avaient de bonnes raisons d’en vouloir à Olivier Garcin…

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Catherine Frot (Florence Rougier), Antoine Ferron (Lieutenant Louis Desprez), Luigi Kröner (Romain Rougier), Bruno Todeschini (Daniel de Manneval), Valerie Donzelli (Christine de Manneval), Melan Omerta (Erwan), Emmanuel Salinger (Olivier Garcin), Jean-François Balmer (Jean Garcin), Vincent Deniard (Eric Montaron).

Avec la participation de Bernard Montiel.