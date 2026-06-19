"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 21 juin 2026

Après avoir conquis le public pendant six saisons, le duo "Hudson & Rex" est de retour sur France 3 pour une 7ème saison, toujours aussi intrigante et pleine de rebondissements.

De retour pour une septième saison, le lieutenant Charlie Hudson et son extraordinaire partenaire Rex, un berger allemand, continuent de résoudre des affaires complexes avec l'aide des lieutenants Sarah Truong, Jesse Mills et du commandant Joe Donovan à Terre-Neuve.

Résumé des épisodes

Cette 7ème saison se compose de 16 épisodes de 45 minutes. Les 4 premiers épisodes seront diffusés dimanche 21 juin 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

Épisode 1 • Coup double

Hudson et son équipe enquêtent sur le meurtre d'un coach sportif. Parmi les suspects, son ancien patron qui venait de le renvoyer, et l'ex-mari de sa petite copine qui peinait à faire le deuil de leur relation...

Épisode 2 • Vue sur meurtre

Tandis que le reste de l'équipe tente d'empêcher une vente illégale d'armes, Rex décide d'arrêter un coupable tout seul lorsqu'il est témoin d'un meurtre alors qu'il est coincé dans sa nouvelle maison.

Épisode 3 • Huîtres et champagne

Lorsqu'un homme d'affaires est repêché en mer, Sarah se retrouve à enquêter dans le milieu de l'élevage d'huitres. Donovan, de son côté est chargé de démanteler un réseau de contrebande de champagne. (Déconseillé - 10 ans)

Épisode 4 • Nouvelle génération

Une chienne policière en formation conduit sa partenaire jusqu'à une véritable scène de crime. La jeune policière utilise ses liens personnels avec l'affaire pour aider la brigade criminelle à rendre justice à la famille de la victime. (Déconseillé - 10 ans).