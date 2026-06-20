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Les résumés de "Plus belle la vie" du 22 au 26 juin 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 243
Les résumés de "Plus belle la vie" du 22 au 26 juin 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 22 juin 2026 Épisode 610

Face à l'impuissance des policiers, Noémie refuse de laisser cette affaire lui échapper. À l'approche de la randonnée, les filles font de leur mieux pour bien s'entendre. Martin, quant à lui, découvre qu'en amour, les choses sont parfois plus compliquées qu'on ne le pense.

Mardi 23 juin 2026 Épisode 611

Dans l'enquête des policiers, un événement inattendu vient rebattre les cartes. En parallèle, Ariane et Louis s'unissent pour tenter de raisonner Zoé. Après son affectation, Steve déchante quand il se voit confier une tâche ingrate...

Mercredi 24 juin 2026 Épisode 612

De nouvelles révélations plongent Boher dans son pire cauchemar. De son côté, Laura donne la leçon, ce qui ne manque pas de faire réagir les autres randonneuses. Au Mistral, Thomas reçoit une visite surprenante.

Jeudi 25 juin 2026 Épisode 613

Des coïncidences troublantes mettent les policiers sur une nouvelle piste. A fleur de peau, Blanche passe une bien mauvaise journée. Pendant ce temps, Louis et Zoé se lancent de nouveaux défis.

Vendredi 26 juin 2026 Épisode 614

Patrick se retrouve confronté à un drame intime qui le bouleverse profondément. En parallèle, Blanche perd le contrôle et dérape. Au Mistral, c'est le premier jour du nouveau commis, pris sous l'aile de Barbara.

Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 09:48
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