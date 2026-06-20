Les résumés de "Ici tout commence" du 22 au 26 juin 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 juin 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 22 juin 2026 • Épisode 1463

À L'institut, Teyssier et Leroy recoupent les pistes. Entre Tom et Lionel, il y a de l'eau dans le gaz ! À L'hôtel Jourdain, Anouk avance à tâtons.

Mardi 23 juin 2026 • Épisode 1464

Contre l'avis de Rose, Teyssier se persuade de tenir le coupable. Entre Carla et Bérénice, rien ne va plus. Pour Hector, Anouk sort le grand jeu...

Mercredi 24 juin 2026 • Épisode 1465

Pour Coline, Rose et Ferdinand se lancent dans une course contre la montre. Pendant les épreuves, tous les coups sont permis... L'hôtel Jourdain accueille un grand événement !

Jeudi 25 juin 2026 • Épisode 1466

Malgré son traumatisme, Coline rallie les troupes tant bien que mal. Le bureau des étudiants donne tout pour organiser la fête de fin d'année ! À L'hôtel Jourdain, une invitée surprise vient ravir Mehdi.

Vendredi 26 juin 2026 • Épisode 1467

Les résultats des examens sont enfin annoncés ! Pour Tom, Lionel et Fleur, c'est la douche froide. Alice est bouleversée par un événement inattendu.