"Meurtres au Paradis - Le monstre marin" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 22 juin 2026

Lundi 22 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera le dernier épisode de la 15ème saison de la série "Meurtres au paradis" dans laquelle, sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête cache son lot de surprises… et de dangers.

La saison 2 en quelques lignes...

Cette saison dans Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie affronte une vague de crimes aussi intrigants que dangereux.

Entre retrouvailles familiales explosives et révélations bouleversantes, l'inspecteur Mervin Wilson devra jongler entre ses sentiments et son devoir.

Résumé des épisodes

Cette 15ème saison inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Le huitième épisode sera diffusé lundi 22 juin 2026 à 21:10 sur France 2.

Épisode 15x08 • Le monstre marin

Après avoir consacré sa vie à traquer un monstre marin légendaire, Giles Parry est retrouvé mort avec d’étranges marques sur le corps. Créature mythique ou meurtrier bien réel, Mervin doit trouver le coupable, tout en gérant la visite surprise d’une jeune fille se présentant comme sa nièce.

Avec : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher).