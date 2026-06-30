"La stagiaire" : 4 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 2 juillet 2026

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir quatre épisodes de la 7ème saison de la série "La stagiaire" avec Michèle Bernier.

La série raconte l'histoire de Constance Meye. Après avoir été exploitante agricole et maire de son village, elle se retrouve derrière les barreaux suite à une erreur judiciaire.

Cette épreuve la pousse à changer de voie et, à 50 ans, elle décide de reprendre ses études à l'École Nationale de la Magistrature. La série la suit alors dans son quotidien de stagiaire au tribunal, où elle est confrontée à des affaires complexes aux côtés du juge Boris Delcourt et du procureur Vladimir Quiring.

21:10 Épisode 7x01 Être et avoir été

On retrouve le corps de Walter Maury, loin de chez lui, dans un quartier sensible de Marseille. Boris et Constance découvrent que c’était un homme solitaire qui se consacrait entièrement à son travail au sein d’une start up créée par un ami d’enfance à qui il devait tout.

22:00 Épisode 7x02 L'autre

Une femme, mère de famille, a été retrouvée assassinée dans la serre de son exploitation de plantes biologiques. Nos juges vont devoir percer le mystère de cette femme discrète, a priori sans histoire. Leur enquête les mènera à déterrer le passé énigmatique de la victime qui n’est pas celle qu’elle prétend être, rattrapée par ses secrets.

22:50 Épisode 7x03 Toujours plus haut



Ce n’est pas un simple jeune homme que l’on retrouve assassiné sur le site de Roquebel, Florian Dillon était aussi une légende locale, un grimpeur de génie suivi par de nombreux jeunes de la région. Mais à trop vouloir être admiré, est-il allé au-delà de ses limites ?

23:40 Épisode 7x04 Retour à la nature

Un stage de reconnexion à la nature en pleine forêt, sept participants et un organisateur retrouvé mort, frappé par une branche. Les juges Meyer et Delcourt vont devoir comprendre les relations, rapports et secrets de chacun des participants pour trouver le meurtrier.