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Coupe du Monde : Espagne / Autriche en direct sur M6 jeudi 2 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 304
Coupe du Monde : Espagne / Autriche en direct sur M6 jeudi 2 juillet 2026

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 20:50, en direct du SoFi Stadium d'Inglewood, dans la région de Los Angeles, M6 diffusera en direct le match des 16èmes de finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Autriche.

L'Espagne et l'Autriche s'affrontent lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 avec un objectif commun : décrocher une qualification pour les huitièmes de finale.

La sélection espagnole abordera cette rencontre avec la volonté de confirmer son statut parmi les prétendants au titre. Forte d'un collectif technique et d'une maîtrise du ballon reconnue, elle cherchera à imposer son rythme dès le coup d'envoi.

En face, l'Autriche tentera de déjouer les pronostics grâce à son organisation défensive et à sa capacité à exploiter les espaces en contre-attaque. Discipline tactique et engagement seront ses principaux atouts pour rivaliser avec la Roja.

Ce duel s'annonce équilibré sur le plan stratégique. L'Espagne devrait monopoliser la possession tandis que l'Autriche cherchera à rester compacte avant de se projeter rapidement vers l'avant.

Dans un match à élimination directe, chaque détail peut faire la différence. Efficacité devant le but, solidité défensive et gestion des temps forts seront les clés pour obtenir le précieux billet pour le tour suivant.

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