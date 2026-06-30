"Happy Valley" : la saison 3 diffusée sur Arte à partir du jeudi 2 juillet 2026

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de la troisième saison d'"Happy Valley" une mini-série inédite multirécompensée qui, sur fond de détresse sociale, brosse le poignant portrait d’une femme d’action hantée par le passé.

La saison 3 en quelques lignes...

Catherine Cawood approche de la retraite après trente années de service dans la police du Yorkshire. Alors qu'elle compte les mois qui la séparent de cette nouvelle vie, la découverte d'ossements humains dans un réservoir asséché la propulse dans une enquête complexe.

Très vite, cette affaire la ramène à son pire cauchemar : Tommy Lee Royce, l'homme responsable du drame qui a détruit sa famille.

Pour ce dernier chapitre, les enquêtes criminelles s'entremêlent aux épreuves personnelles de Catherine. Entre les affaires qu'elle doit élucider, les blessures du passé qui ressurgissent et son désir de préserver sa famille, elle est confrontée à des choix décisifs. Cette saison vient clore le parcours de l'héroïne en offrant une conclusion riche en tension et en émotion.

Résumé des épisodes

Cette troisième saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 2 juillet 2026 à partir de 20:55 sur Arte.

Épisode 3x01

À l'approche de sa retraite, Catherine Cawood reprend du service lorsqu'une macabre découverte relance une ancienne affaire. Pendant ce temps, son petit-fils Ryan continue de grandir et s'interroge de plus en plus sur son père biologique, Tommy Lee Royce.

Épisode 3x02

L'enquête progresse et révèle des liens inattendus entre plusieurs protagonistes. Catherine doit également faire face aux tensions que provoque la curiosité grandissante de Ryan envers son père.

Épisode 3x03

Les différents fils de l'enquête commencent à se rejoindre. Tommy Lee Royce cherche à reprendre le contrôle de sa vie, tandis que Catherine tente de préserver l'équilibre fragile de sa famille.