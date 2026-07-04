Les résumés de "Ici tout commence" du 6 au 10 juillet 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 juillet 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 6 juillet 2026 • Épisode 1473

Avec Solenn, Alice tente de reconstituer le puzzle. Pour Tom, la chance sourit aux audacieux ! Après le drame, Constance décide de prendre les choses en main.

Mardi 7 juillet 2026 • Épisode 1474

A L'hôtel Jourdain, le loup est dans la bergerie... Constance mobilise les troupes à L'institut. Avec Naël, Tom a un argument de vente imparable !

Mercredi 8 juillet 2026 • Épisode 1475

Au contact de Solenn, Alice franchit une ligne rouge. Avec Jasmine, Bianca fait un impair... Pour Anouk, Hector tente à tout prix de rentrer dans le moule.

Jeudi 9 juillet 2026 • Épisode 1476

Pour Solenn, tous les moyens sont bons pour faire tomber le coupable... Avec ses critiques assassines, Malik paye la monnaie de sa pièce. Pour Anouk et Hector, l'amour est un terrain glissant.

Vendredi 10 juillet 2026 • Épisode 1477

A L'hôtel, le clan Jourdain se fissure. Pour Jasmine, le diagnostic tombe... Pour décrocher le Master, les troisième année ne se font pas de quartier.