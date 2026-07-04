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Coupe du Monde : Portugal / Espagne en direct sur M6 lundi 6 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 310
Coupe du Monde : Portugal / Espagne en direct sur M6 lundi 6 juillet 2026

Lundi 6 juillet 2026 à partir de 20:50, en direct du Stade de Dallas au Texas, M6 diffusera en direct le match des 8èmes de finale de la Coupe du Monde entre le Portugal et l'Espagne.

Le Portugal et l'Espagne se retrouvent lundi pour l'une des affiches les plus attendues des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Cette confrontation entre deux grandes nations du football européen se disputera au Stade de Dallas, théâtre d'un duel qui promet intensité et spectacle.

Les deux sélections arrivent en confiance après avoir franchi avec succès le tour précédent. Le Portugal s'est qualifié en éliminant la Croatie (2-1), tandis que l'Espagne a dominé l'Autriche (3-0), confirmant son statut de prétendante au titre mondial.

Au-delà de la qualification pour les quarts de finale, cette rencontre mettra aux prises deux équipes réputées pour leur qualité technique et leur maîtrise du ballon. Le Portugal pourra compter sur l'expérience de ses cadres et sur l'efficacité de son secteur offensif, alors que l'Espagne cherchera à imposer son jeu de possession et sa capacité à contrôler le rythme de la rencontre.

L'enjeu est considérable : le vainqueur poursuivra son aventure dans le tableau final et affrontera en quart de finale le gagnant du huitième opposant les États-Unis à la Belgique.

Ce Portugal / Espagne s'annonce comme l'un des sommets de cette Coupe du monde 2026, avec deux formations ambitieuses qui nourrissent l'espoir d'aller jusqu'au bout de la compétition.

Les supporters du monde entier auront les yeux tournés vers Dallas pour assister à ce nouveau chapitre de la rivalité ibérique.

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