"Happy Valley" saison 3, les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 9 juillet 2026

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois derniers épisodes de la troisième saison d'"Happy Valley" une mini-série inédite multirécompensée qui, sur fond de détresse sociale, brosse le poignant portrait d’une femme d’action hantée par le passé.

La saison 3 en quelques lignes...

Catherine Cawood approche de la retraite après trente années de service dans la police du Yorkshire. Alors qu'elle compte les mois qui la séparent de cette nouvelle vie, la découverte d'ossements humains dans un réservoir asséché la propulse dans une enquête complexe.

Très vite, cette affaire la ramène à son pire cauchemar : Tommy Lee Royce, l'homme responsable du drame qui a détruit sa famille.

Pour ce dernier chapitre, les enquêtes criminelles s'entremêlent aux épreuves personnelles de Catherine. Entre les affaires qu'elle doit élucider, les blessures du passé qui ressurgissent et son désir de préserver sa famille, elle est confrontée à des choix décisifs. Cette saison vient clore le parcours de l'héroïne en offrant une conclusion riche en tension et en émotion.

Résumé des épisodes

Cette troisième saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 2 juillet 2026 à partir de 20:55 sur Arte.

Épisode 3x04

Knezevic confie une mission à Matija et Ivan, deux membres de son gang.

Dans sa cellule, Royce se prépare pour son procès qui s'ouvre à Leeds.

De son côté, Rob Hepworth reçoit la visite d'un policier de l'unité des personnes disparues. Alors que l'agent effectue une fouille rapide du domicile de l'enseignant, celui-ci remarque une grande valise qu'il n'avait jamais vue dans le garage. Après le départ du policier, Hepworth ouvre le bagage et découvre le corps de son épouse.

A Leeds, les deux hommes de Knezevic provoquent une bagarre dans le hall du palais de justice, détournant l'attention des forces de l'ordre et donnant ainsi l'occasion à Royce de prendre la fuite...

Épisode 3x05

Royce se cache dans une planque sécurisée. Il projette de quitter le pays avec Ryan, avec lequel il est toujours secrètement en contact.

De son côté, Hepworth signale la découverte du corps de Joanne à la police. Catherine soupçonne l'enseignant d'être impliqué dans le meurtre de son épouse.

Alors que le sergent et ses proches sont obligés de se cacher depuis l'évasion de Royce, celui-ci demande à son fils de partir avec lui...

Épisode 3x06

Catherine entame son dernier jour de travail avant la retraite.

Tandis que la police se rapproche de Royce, celui-ci est trahi par les Knezevic. Il s'échappe de justesse, après avoir tué Zeljko et ses deux associés.

Au commissariat, Ryan est interrogé par Andy Shepherd sur la personnalité de Hepsworth, L'adolescent révèle que le mariage de son professeur battait de l'aile. Il dévoile également les projets d'installation de Royce à Marbella...