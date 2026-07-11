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Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 juillet 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 248
Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 juillet 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 juillet 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 13 juillet 2026 Épisode 1478

Dans son enquête à L'hôtel, Alice se trompe de cible. A contrecœur, Fleur met les points sur les "i". Avec Ferdinand, Billie fendille l'armure...

Mardi 14 juillet 2026 Épisode 1479

Pour Gaëtan, Alice avance droit dans le mur. Ninon fait son grand retour à L'institut ! Pour Fleur, Malik et Joséphine cherchent la perle rare.

Mercredi 15 juillet 2026 Épisode 1480

A L'institut, Mattéo passe à table. Avec les garçons, le cœur de Fleur balance. Au Double A, Enzo retrouve un amour perdu.

Jeudi 16 juillet 2026 Épisode 1481

Jude et Mattéo passent le Rubicon. Prise en étau entre vie professionnelle et personnelle, Jasmine doit faire un choix. Avec Teyssier, Ninon lâche une bombe sur l'école de Bordeaux.

Vendredi 17 juillet 2026 Épisode 1482

Pour sauver L'hôtel Jourdain, Alice met la main à la pâte. En prévision du championnat, Teyssier serre la vis avec Hector. Acculée, Jasmine fait volte-face à L'institut...

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 11:41
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