"Alexandra Ehle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 mardi 14 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alexandra Ehle" : « Puzzle au zoo » et « L'hermaphrodite ».

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux.

Fantasque et libre, elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission : rendre aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi « humaine », leur rendre justice.

21:10 Épisode 4x02 Cœur de pierre

Une journée comme les autres commence au zoo de Pessac, enfin pas tout à fait comme les autres en réalité, car, ce matin-là, un soigneur remarque une chose étrange : un guépard joue avec ce qui ressemble vraiment à des restes humains !

Dépêchée sur place, Alex constate effectivement qu’un corps a été dispersé dans les enclos des fauves ! Commence alors pour elle un minutieux et difficile travail d’identification à partir de fragments épars et peu loquaces. Alex va parvenir à découvrir l'identité de la victime : il s'agit d'un militaire, instructeur dans un régiment de parachutistes. L’homme a un passé trouble, mais qu’a-t-il réellement fait pour mériter un sort pareil ?

La légiste va devoir réunir toutes les pièces de cet incroyable puzzle pour démêler le vrai du faux et lever enfin le voile sur un meurtre qui, sans son talent et les facéties d’un guépard, n'aurait probablement jamais pu être élucidé.

Avec : Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Émilie Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé), Valérie Dashwood (Sonia Ricœur).

Avec la participation de : Thomas VDB (Sam Ehle), André Manoukian (Aurélien Durrel), Danièle Lebrun de la Comédie-Française (Simone Dufour) et Isabel Otero (Marie Verdier).

22:45 Épisode 2x04 L'hermaphrodite

Un corps très étrange est découvert au pied d’une falaise de calcaire dans les environs de Bordeaux. Il s’agit en fait de deux moitiés de corps assemblées : le buste d’une femme blanche cousu aux jambes d’un homme noir ! Pour Alex le défi est de taille...

Très rapidement Antoine et Alex déterminent que rien ne liait ces deux personnes, ni professionnellement, ni socialement. Ils n’étaient pas non plus amants. Tout porte à croire qu’ils ne se connaissaient même pas !

Pourtant, le tueur, par sa mise en scène, a voulu montrer un lien entre ces victimes, mais lequel ?

Alex constate alors que les corps portent les séquelles d’un périple qui a emmené cette femme et cet homme au bout de leurs forces. Mais où et quand cela s’est-il passé ?

La découverte d’un troisième morceau de cadavre confirme l’hypothèse d’Alex : ces trois-là sont unis par un drame dont il va lui falloir percer les secrets pour comprendre le mystère de l’hermaphrodite…