"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 juillet 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 13 au 17 juillet 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 13 juillet 2026 • Épisode 1964

Alain comprend qu’il s’est mis dans le pétrin. Quant à Salomé, elle réalise qu’elle n’est pas prête de se débarrasser de Clara.

Mardi 14 juillet 2026 • Épisodes 1965

Malgré l’enthousiasme de Boris, les employés de L. Cosmétiques craignent de ne pas pouvoir tenir leur engagement. De son côté, Blamont trouve conseil auprès de Gary.

Mercredi 15 juillet • Épisode 1966

Tandis qu’Alexis se questionne sur le comportement de Clara, une perquisition chez Elisabeth révèle un élément troublant.

Jeudi 16 juillet 2026 • Épisode 1967

Alors que Blamont célèbre sa prise de risques, Elisabeth perd son sang-froid face à la police.

Vendredi 17 juillet 2026 • Épisode 1968

Tandis que Flore et Elisabeth se serrent les coudes, Boris réalise que L. Cosmétiques est au bord du gouffre.