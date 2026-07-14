Final de "Zodiaque" jeudi 16 juillet 2026 sur TF1, résumé du 6ème épisode diffusé cette semaine

Jeudi 16 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode de "Zodiaque", la grande saga qui fait son retour sur TF1 22 ans après la diffusion de la première saison.

L'histoire en quelques lignes...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Résumé des épisodes

Le 6ème et dernier épisode sera diffusé ce jeudi 16 juillet 2026.

Épisode 6

Keller et Nadia découvrent que l'origine du mal se trouve dans le passé de Garance.

Stella fait face à son passé et découvre les mensonges de sa mère.

Pendant ce temps, la famille Escoffier affronte une nouvelle tragédie.

Le nouveau Zodiaque est sur le point d'accomplir sa vengeance...

Avec : Francis Huster (Keller), Erika Sainte (Garance Lombardi), Philypa Phoenix (Nadia Roman), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier), Marie Christine Barrault (Hélène Escoffier), Zoï Severin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Youcef Agal (Simon), Simon Rérolle (Mathieu Lefur), Blandine Papillon (Audrey Escoffier), Nicolas Mailho (Eliott Rocca), Nicolas Grandhomme (Paul Lefur), Emmie Poinsot (Juliette Lefur), Laoni Lotthé (Romane), Lisa Coletti (Mathilde (la couturière)), Vincent Pasdermadjian (Rémi Delcourt), Yanisse Mahmoudi (Emplyé de sécurité de Vincent), Léonie Garcia (Emplyée Palais de Justice), Jean-Jacques Rouvière (Le Prêtre).