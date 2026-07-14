recherche
Séries

Final de "Zodiaque" jeudi 16 juillet 2026 sur TF1, résumé du 6ème épisode diffusé cette semaine

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 juillet 2026 165
Final de "Zodiaque" jeudi 16 juillet 2026 sur TF1, résumé du 6ème épisode diffusé cette semaine

Jeudi 16 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode de "Zodiaque", la grande saga qui fait son retour sur TF1 22 ans après la diffusion de la première saison.

L'histoire en quelques lignes...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Résumé des épisodes

Le 6ème et dernier épisode sera diffusé ce jeudi 16 juillet 2026.

Épisode 6

Keller et Nadia découvrent que l'origine du mal se trouve dans le passé de Garance.

Stella fait face à son passé et découvre les mensonges de sa mère.

Pendant ce temps, la famille Escoffier affronte une nouvelle tragédie.

Le nouveau Zodiaque est sur le point d'accomplir sa vengeance...

Avec : Francis Huster (Keller), Erika Sainte (Garance Lombardi), Philypa Phoenix (Nadia Roman), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier), Marie Christine Barrault (Hélène Escoffier), Zoï Severin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Youcef Agal (Simon), Simon Rérolle (Mathieu Lefur), Blandine Papillon (Audrey Escoffier), Nicolas Mailho (Eliott Rocca), Nicolas Grandhomme (Paul Lefur), Emmie Poinsot (Juliette Lefur), Laoni Lotthé (Romane), Lisa Coletti (Mathilde (la couturière)), Vincent Pasdermadjian (Rémi Delcourt), Yanisse Mahmoudi (Emplyé de sécurité de Vincent), Léonie Garcia (Emplyée Palais de Justice), Jean-Jacques Rouvière (Le Prêtre).

Dernière modification le mardi, 14 juillet 2026 10:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

10ème étape du Tour de France mardi 14 juillet 2026 : Aurillac > Le Lioran sur France 3 & France 2

10ème étape du Tour de France mardi 14 juillet 2026 : Aurillac > Le Lioran sur France 3 & France 2

14 juillet 2026 - 10:29

Sur le même thème..

&quot;Des blessures invisibles&quot;, fiction sur harcèlement moral au sein du couple à revoir sur France 2

"Des blessures invisibles", fiction sur harcèlement moral au sein du couple à revoir sur France 2

13 juillet 2026 - 11:28

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

11 juillet 2026 - 19:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...