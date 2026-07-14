"La stagiaire" : 10 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 16 juillet 2026

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera à nouveau de revoir pas moins de 10 épisodes de la série "La stagiaire" avec Michèle Bernier.

La série raconte l'histoire de Constance Meye. Après avoir été exploitante agricole et maire de son village, elle se retrouve derrière les barreaux suite à une erreur judiciaire.

Cette épreuve la pousse à changer de voie et, à 50 ans, elle décide de reprendre ses études à l'École Nationale de la Magistrature. La série la suit alors dans son quotidien de stagiaire au tribunal, où elle est confrontée à des affaires complexes aux côtés du juge Boris Delcourt et du procureur Vladimir Quiring.

21:10 Épisode 8x03 Clair-obscur

Léo Varin, 24 ans, a été assassiné dans la maison de sa grand-mère chez qui il vivait. La vieille dame souffre de la maladie d'Alzheimer et ne se souvient de rien. Léo, qui travaillait depuis peu comme gardien au musée Lambret, avait été témoin d'un trafic de tableaux.

Constance Meyer va devoir mener l'enquête. Les trafiquants d'œuvres d'art sont-ils ceux qui ont commis le meurtre de Léo ? Les indices sont peu nombreux mais la stagiaire va essayer de ne rien négliger pour faire la lumière sur cette affaire...

22:05 Épisode 8x04 Seft défense

Alexia Néola est retrouvée inanimée dans la salle où elle donnait des cours d’auto-défense. La jeune femme a succombé à un plaquage ventral… Son agresseur faisait-il partie de ses élèves ? Alexia laisse derrière elle un fils de 12 ans, Lucas, né de père inconnu…

22:55 Épisode 8x05 Les âmes perdues

Annabelle Marchand, gardienne de la paix, s'est éteinte dans le commissariat où elle travaillait, après avoir été prise de violentes convulsions faisant suite à une prise excessive de drogue. Pourtant, la jeune femme n'avait aucun antécédent de toxicomanie. Pourrait-il s'agir d'un suicide ? On découvre en effet qu'Annabelle était devenue depuis peu la tête de turc de son équipe.

L'enquête va devoir déterminer d'abord les causes exactes de sa mort. Puis il va falloir enquêter sur les collègues d'Annabelle, ce qui n'est pas si facile au sein d'un commissariat...

23:45 Épisode 8x06 Passionnément

Qu'est-il arrivé à Ariane Bailly, une trentenaire dont on découvre le corps dans un étang, une balle dans la poitrine ? La jeune femme était arrivée pour faire les vendanges au domaine viticole voisin quelques semaines plus tôt, mais avait vite abandonné son poste. Que cache cette étrange affaire ?...

À partir de 00:35, France 2 reprendra la rediffusion de la saison 8.