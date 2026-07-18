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Les résumés de "Plus belle la vie" du 20 au 24 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 270
Les résumés de "Plus belle la vie" du 20 au 24 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 juillet 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 20 juillet 2026 Épisode 630

Dans la demeure des Kepler, des phénomènes étranges continuent de tourmenter Thomas. Au Mistral, Djawad peine à trouver des candidats pour participer à son projet. De son côté, Laura, fragilisée par une disparition, a bien besoin du soutien de sa sœur…

Mardi 21 juillet 2026 Épisode 631

En quête de réponses, Thomas cherche désespérément une explication à ces événements troublants. De retour de Londres, Apolline tente de raviver une ancienne complicité. Le cœur distrait et l'esprit ailleurs, Morgane se laisse aller à la douceur de l'été.

Mercredi 22 juillet 2026 Épisode 632

Pour en avoir le cœur net, Riva prend les choses en main face aux nuisances qui perturbent la maison. De son côté, Apolline a du mal à faire face à la dure réalité des événements. Pendant ce temps, Baptiste peine à trouver du temps pour sa vie personnelle.

Jeudi 23 juillet 2026 Épisode 633

À la villa, un lourd secret risque d'être percé à jour. En parallèle, Ariane traverse un moment difficile dans sa maternité. La nouvelle vie de Baptiste atteint Chloé plus qu'elle ne le voudrait.

Vendredi 24 juillet 2026 Épisode 634

Vanessa continue de se persuader qu'il n'y a qu'une personne responsable des manigances à la villa. Soucieux de sa relation avec Chloé, Baptiste s'en confie à Luna. Déprimé, Patrick traverse une remise en question qu'il n'avait pas vue venir.

Dernière modification le samedi, 18 juillet 2026 10:05
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