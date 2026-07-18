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Les résumés de "Ici tout commence" du 20 au 24 juillet 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 204
Les résumés de "Ici tout commence" du 20 au 24 juillet 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 juillet 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 20 juillet 2026 Épisode 1483

Jasmine doute, mais un vieil ami vient faire pencher la balance… Au Double A, Alice cuve son vin. Avec Mattéo, Jude souffre de la distance.

Mardi 21 juillet 2026 Épisode 1484

Pour le Championnat de la Meilleure Ecole, Teyssier déclare le branle-bas de combat ! A la Ferme Angéline, Gaëtan et Alice brouillent les lignes. À l'institut, Enzo hésite à faire le grand saut.

Mercredi 22 juillet 2026 Épisode 1485

Pour le Championnat, Jim et Milan sont en crise de légitimité. Gaëtan et Alice font trois pas en arrière, un pas en avant. Fleur reconnecte avec un ami perdu.

Jeudi 23 juillet 2026 Épisode 1486

À l'écart, Jasmine trouve un soutien inattendu. La carrière d'Enzo prend un grand tournant. En amour, Fleur regarde un peu trop en arrière…

Vendredi 24 juillet 2026 Épisode 1487

Les équipes du Championnat arrivent à l'Institut, pour le meilleur et le pire... A l'Institut, Carla baisse la garde avec une étudiante de Castelmont. Robin met Fleur au pied du mur.

Dernière modification le samedi, 18 juillet 2026 11:25
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