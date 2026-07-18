recherche
Séries

"Camping Paradis - Clair de lune au camping" à revoir sur TF1 lundi 20 juillet 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 80
"Camping Paradis - Clair de lune au camping" à revoir sur TF1 lundi 20 juillet 2026 (vidéo)

Lundi 20 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir un épisode de la série "Camping Paradis" avec Laurent Ournac : « Clair de lune au camping ».

L'histoire en quelques lignes...

Depuis le temps qu’il le réclamait, Christian Parizot organise enfin l’animation du Camping Paradis. Et ce sera une chasse aux trésors : La Christian Parizot Trésor Quest. Avec diplomatie, les Bleus vont devoir gérer l’énergie bouillonnante du retraité.

Au milieu de ces préparatifs, a lieu l’enterrement de vie de garçon de Guillaume. Il débarque à l’aveugle, guidé par son meilleur ami Max et celui de la future mariée, François-Xavier. Le jeune homme est un peu chamboulé de retrouver le camping qu’il fréquentait il y a quelques années…C’était sans compter la présence de Margaux, sa copine de l’époque…

Parallèlement à tout cela, Emma a invité ses parents divorcés, Thierry et Nathalie, dans le camping de son enfance et espère passer un week-end apaisé avant de partir à Montréal pour finir sa thèse et rejoindre son fiancé. Mais elle assiste impuissante aux mêmes disputes dont elle avait l’habitude plus jeune…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Xavier Deluc (Thierry), Patrick Paroux (Parizot), Noémie Kocher (Nathalie), Fanny Lucet (Emma), Philypa Phoenix (Margaux), Fabian Wolfrom (Guillaume), Ted Etienne (Max), Antoine Ferey (François-Xavier), Victoire Dauxerre (Justine).

Dernière modification le samedi, 18 juillet 2026 11:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le souffle de vie&quot; avec Natoo à la rencontre des baleines à bosse sur France 4 lundi 20 juillet 2026

"Le souffle de vie" avec Natoo à la rencontre des baleines à bosse sur France 4 lundi 20 juillet 2026

18 juillet 2026 - 11:55

Sur le même thème..

&quot;Enquêtes au Paradis - Superprédateur&quot; épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 20 juillet 2026

"Enquêtes au Paradis - Superprédateur" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 20 juillet 2026

18 juillet 2026 - 11:35

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 18 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 18 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

16 juillet 2026 - 11:10 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...