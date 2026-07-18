"Enquêtes au Paradis - Superprédateur" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 20 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la 2ème saison de la série "Enquêtes au paradis". Que va-t-il se passer ? Voici le résumé du premier épisode...

Après sa découverte accidentelle, Mackenzie Clarke est un peu perdue. Doit-elle partir ? Rester ? Quelle qu’elle soit, sa décision aura des conséquences sur son entourage.

Mais le crime n’attend pas et Mack se retrouve de nouveau embarquée dans une enquête en apparence insoluble.

Épisode 2x01 • Superprédateur

Alors que Mackenzie hésite entre deux directions à prendre, un scientifique s'échoue littéralement à ses pieds, marquant le début d'une nouvelle enquête, où les requins, au propre comme au figuré, rôdent.

La capitaine Clarke va-t-elle choisir de repartir comme prévu à Londres pour reprendre le cours habituel de sa vie, ou de rester finalement à Dolphin Cove dans l'espoir de réparer peut-être le passé ?

Pour l'heure, les obligations liées à ses investigations diffèrent de toute façon sa prise de décision, quelle qu'elle soit au final...