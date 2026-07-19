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"O.P.J. saison 7 - En eaux troubles", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 21 juillet 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 149
"O.P.J. saison 7 - En eaux troubles", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 21 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026 à 21:10, France 3 diffusera les deux premiers épisodes inédits de la 7ème saison de la série "O.P.J.". Voici ce qui va se passer dans ces épisodes...

La série suit le quotidien d'une brigade de la police judiciaire dirigée par la commandante Clarissa Hoarau. Femme brillante, obstinée et veuve, elle doit mener de front ses enquêtes complexes et sa vie de mère de famille avec deux adolescents.

Autour d'elle, une équipe d'enquêteurs soudés aux personnalités bien trempées fait face à la criminalité locale.

Épisode 7x01 & 7x02 En eaux troubles

Le corps d’un homme est repêché au port. À la vue du sac à dos qu’il porte, le Commandant Clarissa Hoarau est sous le choc : il appartenait à Gabriel, le fils de Cléo, disparu huit ans plus tôt.

Pour Cléo Vitry (Claire Borotra), ancienne flic, la blessure se rouvre brutalement. Mais cette découverte est aussi une piste inespérée. Aux côtés de Clarissa, elle replonge dans l’enquête avec férocité, convaincue que ce meurtre est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à son fils.

Avec : Yaëlle Trulès (Le commandant Clarissa Hoarau),  Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Mona Claude (Alice Bontemps), Laurent Robert (Liam Pomarès), Frédéric Chau (Nico Chane), Hindra Armede (Agathe Hoarau)... 

En Guests dans cet épisode : Claire Borotra (Cléo Vitry) et Lou Marion (Thaïs Vitry).

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 2 rediffusera deux épisodes de la saison 6.

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Dernière modification le dimanche, 19 juillet 2026 12:29
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