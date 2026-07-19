"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 juillet 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 20 juillet 2026 • Épisode 1969
Tandis qu’Alain comprend qu’il ne pourra pas compter sur Becker cette fois-ci, Clara décide de se venger.
Mardi 21 juillet 2026 • Épisode 1970
Au Midi Libre, les journalistes cherchent à comprendre les raisons du drame. Quant à Salomé, elle endosse le mauvais rôle auprès de ses amis.
Mercredi 22 juillet • Épisode 1971
Alors que Pablo comprend qu’il a mal agi, Valérie Fourneau découvre qu’elle a été trahie.
Jeudi 23 juillet 2026 • Épisode 1972
Elisabeth n’a plus de nouvelles d’Alain. De leur côté, Hugo et Alix comptent bien impressionner Becker.
Vendredi 24 juillet 2026 • Épisode 1973
Tandis que Becker fait face à un cas de conscience, Elisabeth va devoir s’expliquer face à Valérie.