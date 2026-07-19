"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 juillet 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 20 au 24 juillet 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 20 juillet 2026 • Épisode 1969

Tandis qu’Alain comprend qu’il ne pourra pas compter sur Becker cette fois-ci, Clara décide de se venger.

Mardi 21 juillet 2026 • Épisode 1970

Au Midi Libre, les journalistes cherchent à comprendre les raisons du drame. Quant à Salomé, elle endosse le mauvais rôle auprès de ses amis.

Mercredi 22 juillet • Épisode 1971

Alors que Pablo comprend qu’il a mal agi, Valérie Fourneau découvre qu’elle a été trahie.

Jeudi 23 juillet 2026 • Épisode 1972

Elisabeth n’a plus de nouvelles d’Alain. De leur côté, Hugo et Alix comptent bien impressionner Becker.

Vendredi 24 juillet 2026 • Épisode 1973

Tandis que Becker fait face à un cas de conscience, Elisabeth va devoir s’expliquer face à Valérie.