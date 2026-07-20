"Tout cela je te le donnerai" avec David Kammenos & Bruno Solo à revoir sur France 2 mercredi 22 juillet 2026

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 21:10, France 2 rediffusera dans son intégralité "Tout cela je te le donnerai", une mini-série au cœur d'une famille, de son deuil et du poids des secrets, avec David Kammenos.

L'histoire en quelques lignes...

Quand Manuel Ortigosa, célèbre écrivain parisien, apprend la mort de son mari Aymeric dans un accident de voiture, il est totalement dévasté. Il le pensait en voyage d'affaires à Bruxelles : que faisait-il en pleine nuit sur une petite route de Provence au moment du drame ?

Manuel descend à Aix reconnaître le corps, et découvre qu'un pan entier de la vie de son mari lui était inconnu. Aymeric avait repris en secret le domaine viticole de sa famille, avec laquelle il disait avoir rompu depuis des années. Une famille puissante dans la région et qui va très mal réagir quand Manuel hérite de l’intégralité du domaine de Fontaresse. Ils feront tout pour le récupérer…

Avec l’aide de Richard, un gendarme à la retraite, aussi revêche qu'homophobe, Manuel va enquêter sur la mort suspecte de son mari.

Ce duo très mal assorti parviendra-t-il à percer à jour les secrets de famille qui entourent le domaine de Fontaresse ?

21:10 Épisode 1

Manuel, un écrivain parisien de renom, apprend qu’Aymeric, son mari, vient de mourir dans un accident de voiture près d’Aix-en-Provence. Il croyait pourtant que son mari était en voyage d’affaires à Bruxelles… Sous le choc, Manuel se met immédiatement en route pour le Sud de la France, où il rencontre sa belle-famille, effarée d’apprendre qu’Aymeric avait un mari. A la surprise générale, c’est pourtant Manuel qui hérite du somptueux domaine viticole familial. Il fait alors la rencontre de Richard, un policier acariâtre persuadé qu’Aymeric a été assassiné, qui va le convaincre de mener l’enquête à ses côtés.

21:55 Épisode 2

Après les obsèques de son mari, Manuel fait peu à peu la rencontre des membres de sa belle-famille, qui tente de faire annuler l’héritage, et du personnel du domaine familial. Un moyen pour lui d’essayer de mieux comprendre Aymeric qui ne lui avait jamais parlé de sa famille ni du domaine… mais aussi d’enquêter discrètement sur son assassinat. Malgré leur mésentente, il peut compter sur Richard, ex-policier, qui identifie des empreintes dans la voiture d’Aymeric appartenant à un dealer local. Manuel découvre quant à lui un message accusateur envoyé à son mari juste avant sa mort. Aymeric était-il un assassin ?

22:40 Épisode 3

Encore bouleversé par le message incriminant son mari de meurtre, Manuel poursuit son enquête au château. Il découvre que le décès du cadet de la famille, Enguerrand, est suspecte. Et si Aymeric était responsable de l’overdose de son frère ? Avec Richard, ils s’introduisent dans la chapelle du domaine familial, lieu du décès d’Enguerrand, pour chercher des indices. Mais alors qu’ils commencent à reconstituer les évènements, des coups de feu sont tirés dans leur direction.

23:30 Épisode 4

Richard a reçu une balle à la jambe et parvient à se faire soigner par son amie légiste. Pour Manuel ça ne fait aucun doute, quelqu’un au domaine essaie d’entraver leur enquête. Était-ce la même personne qui faisait chanter son mari avant sa mort ? Richard et Manuel sont déterminés à poursuivre leurs investigations qui les mènent sur les traces d’Anthony Laville, le jeune dealer dont les empreintes ont été retrouvées dans la voiture d’Aymeric. Mais Ophélie la légiste apprend à Richard qu’Anthony vient d’être retrouvé pendu.

00:15 Épisode 5

Richard et Manuel n’ont aucun doute : la mort d’Anthony est un nouvel assassinat ! Ils soupçonnent le jeune homme d’avoir fait chanter Aymeric… qui s'en serait ensuite pris à lui pour le faire taire définitivement. Manuel ne veut pas y croire mais il est en proie aux pires doutes : si Aymeric avait l’étoffe d’un tueur, aurait-il pu supprimer aussi son propre frère, Enguerrand, qui salissait le nom de leur famille ? Pour faire la lumière sur cette histoire, Manuel et Richard enquêtent sur leur enfance, et notamment la mort suspecte d’un religieux de leur internat. Déstabilisé par ces secrets de famille et la mort d’Anthony, Jeoffrey, le seul fils encore en vie, tente de mettre fin à ses jours.

01:00 Épisode 6

Jeoffrey est hors de danger malgré sa tentative de suicide. Richard et Manuel découvrent qu’il entretenait une relation avec le dealer Anthony. Son geste dissimule-t-il d’autres secrets ? Au grand soulagement de Manuel, leur enquête prouve qu’Aymeric est mort avant Anthony : son mari était donc innocent. Mais tout laisse à penser que les trois meurtres sont liés et les secrets de famille prêts à être révélés.

Avec : David Kammenos (Manuel Ortigosa), Bruno Solo (Richard Saugier), Aurélien Wiik (Joffrey), Louise Monot (Catherine), Nicole Calfan (La marquise), Annie Grégorio (Hermine), Lionel Erdogan (Père Lucas Rubio), Mélanie Maudran (Alexia Tournier), Alexis Loret (Aymeric Fabre), Philypa Phoenix (Elisa), Sophie Cattani (Ophélie Weiss).