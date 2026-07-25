Les résumés de "Plus belle la vie" du 27 au 31 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 27 juillet 2026 • Épisode 635

Au commissariat, de nouveaux éléments permettent à Ariane de faire le lien entre deux affaires. Inquiète pour Harry, Zoé fait tout pour être la grande sœur exemplaire. De son côté, Patrick cherche un nouvel élan.

Mardi 28 juillet 2026 • Épisode 636

Au pied du mur, Vanessa est forcée de changer de camp. Pendant ce temps, Morgane opte pour un rendez-vous inédit. Stanislas, quant à lui, apprend à ses dépens qu'il ne peut revenir sur une décision.

Mercredi 29 juillet 2026 • Épisode 637

À la villa des Kepler, Thomas fait une découverte troublante. Aidée de Steve, Apolline est déterminée à aller de l'avant. Pour sa part, Patrick ressent le besoin de changer d'air et prend une grande décision.

Jeudi 30 juillet 2026 • Épisode 638

Les dernières constatations à la villa permettent de faire le lien avec une disparition passée. Face à une situation de crise, Jennifer garde son sang-froid. À l'approche de Mister Mistral, les complexes de Steve refont surface.

Vendredi 31 juillet 2026 • Épisode 639

Face aux derniers événements, l'entourage d'un mistralien s'inquiète pour sa santé mentale. De son côté, Morgane cherche à lâcher prise. Au cabinet médical, Jennifer s'interroge sur ses perspectives d'avenir.