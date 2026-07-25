recherche
Séries

Les résumés de "Plus belle la vie" du 27 au 31 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine... Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 307
Les résumés de "Plus belle la vie" du 27 au 31 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 27 juillet 2026 Épisode 635

Au commissariat, de nouveaux éléments permettent à Ariane de faire le lien entre deux affaires. Inquiète pour Harry, Zoé fait tout pour être la grande sœur exemplaire. De son côté, Patrick cherche un nouvel élan.

Mardi 28 juillet 2026 Épisode 636

Au pied du mur, Vanessa est forcée de changer de camp. Pendant ce temps, Morgane opte pour un rendez-vous inédit. Stanislas, quant à lui, apprend à ses dépens qu'il ne peut revenir sur une décision.

Mercredi 29 juillet 2026 Épisode 637

À la villa des Kepler, Thomas fait une découverte troublante. Aidée de Steve, Apolline est déterminée à aller de l'avant. Pour sa part, Patrick ressent le besoin de changer d'air et prend une grande décision.

Jeudi 30 juillet 2026 Épisode 638

Les dernières constatations à la villa permettent de faire le lien avec une disparition passée. Face à une situation de crise, Jennifer garde son sang-froid. À l'approche de Mister Mistral, les complexes de Steve refont surface.

Vendredi 31 juillet 2026 Épisode 639

Face aux derniers événements, l'entourage d'un mistralien s'inquiète pour sa santé mentale. De son côté, Morgane cherche à lâcher prise. Au cabinet médical, Jennifer s'interroge sur ses perspectives d'avenir.

Dernière modification le samedi, 25 juillet 2026 12:20
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sale temps pour la planète&quot; en Normandie, lundi 27 juillet 2026 sur France 5

"Sale temps pour la planète" en Normandie, lundi 27 juillet 2026 sur France 5

25 juillet 2026 - 12:44

Sur le même thème..

&quot;Enquêtes au Paradis - Fausse note&quot; épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 27 juillet 2026

"Enquêtes au Paradis - Fausse note" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 27 juillet 2026

25 juillet 2026 - 12:10

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

23 juillet 2026 - 11:08 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...