Les résumés de "Ici tout commence" du 27 au 31 juillet 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 27 juillet 2026 • Épisode 1488

L'Académie Bellia fait une entrée fracassante à l'Institut ! Lionel cache une vérité troublante à Fleur. Avec Léonard et Ferdinand, Castelmont prend ses désirs pour des réalités.

Mardi 28 juillet 2026 • Épisode 1489

Pour Naël, Jasmine est prête à se jeter dans la gueule du loup. Castelmont fait enfin les choses dans l'ordre pour Léonard. Lionel joue cartes sur table avec Fleur...

Mercredi 29 juillet 2026 • Épisode 1490

Pour l'avenir de Jasmine, Louis fait des pieds et des mains. Enzo mesure l'ampleur de son cadeau empoisonné. À l'étroit avec Julia, Tom se remet à la chasse !

Jeudi 30 juillet 2026 • Épisode 1491

Au Championnat, un mystérieux rival met des bâtons dans les roues de Jasmine. A l'Institut, il est temps pour Jude de tourner une page. Pour remercier Andréa, Denis met les pieds dans le plat.

Vendredi 31 juillet 2026 • Épisode 1492

À l'institut, Louis se livre à cœur ouvert avec Rose. À l'Hôtel Jourdain, Tom voit l'évidence lui tomber du ciel. Avec Andréa, Van Der Stratten avance à pas feutrés.