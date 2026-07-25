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"Camping paradis - Une ferme au Paradis" à revoir sur TF1 lundi 27 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 428
"Camping paradis - Une ferme au Paradis" à revoir sur TF1 lundi 27 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir un épisode de la série "Camping Paradis" avec Laurent Ournac : « Une ferme au Paradis ».

L'histoire en quelques lignes...

La ferme Andrieux pose ses enclos et ses bêtes au Camping Paradis. Tom est heureux d’accueillir Marc et Géraldine qui ont l’habitude de faire découvrir la vie rurale aux vacanciers. Seulement, cette année, les fermiers sont soucieux, les nuages s’accumulent sur leur activité et ils risquent de devoir mettre la clé sous la porte. C’est la raison pour laquelle Julie, leur fille unique, les rejoint sans prévenir afin de leur proposer des solutions modernes pour sauver la ferme familiale. Marc, obstiné et têtu, est opposé à tout changement de pratique. Tom aura fort à faire pour apaiser les esprits et faire entendre raison à Marc.

Dans le même temps, Marina, la cousine d’Audrey vient passer sa traditionnelle semaine de vacances avec sa meilleure amie, Camille. Tout s’annonce parfait jusqu’au moment où Raphaël, l’amoureux de Marina arrive pour la surprendre. Il est, en effet, l’ex-crush de vacances de Camille et elle ne sait rien de la relation entre eux… Heureusement, Audrey est là pour jouer les pompiers du cœur et de l’âme.

Enfin, Parizot va se lier d’amitié avec une jeune fille dont le papa, trop occupé à travailler, oublie que les vacances sont faites pour passer du bon temps en famille…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Jérôme Anger (Marc Andrieux), Patrick Paroux (Parizot), Christelle Chollet (Géraldine), Violette Gamblin (Camille), Tristan Le Vexier (Raphaël), Bertrand Nadler (Bastien), Orphée Nyte (Capucine), Rachel Perrin (Julie), Léo Romain (Théo), Garance Teillet (Marina)

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