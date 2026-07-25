recherche
Séries

"Enquêtes au Paradis - Fausse note" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 27 juillet 2026 Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 573
"Enquêtes au Paradis - Fausse note" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 27 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026 à 21:10, France 2 diffusera le second épisode de la 2ème saison de la série "Enquêtes au paradis". Que va-t-il se passer ? Voici le résumé de ce deuxième épisode...

Après sa découverte accidentelle, Mackenzie Clarke est un peu perdue. Doit-elle partir ? Rester ? Quelle qu’elle soit, sa décision aura des conséquences sur son entourage.

Mais le crime n’attend pas et Mack se retrouve de nouveau embarquée dans une enquête en apparence insoluble.

Épisode 2x02  Fausse note

Le leader d'un groupe de rock connu est assassiné quelques heures avant de donner le premier des concerts qui devait marquer le retour sur scène de la formation après vingt ans d'absence.

Le meurtre est d'autant plus mystérieux que la victime a été tuée dans sa loge alors que les autres membres du groupe étaient les seules personnes présentes dans le théâtre. Le coupable est forcément l'un d'entre eux. Reste à savoir comment il a procédé.

Mackenzie est convaincue que la clé de l'énigme est à chercher dans le passé du groupe...

Dernière modification le samedi, 25 juillet 2026 12:25
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sale temps pour la planète&quot; en Normandie, lundi 27 juillet 2026 sur France 5

"Sale temps pour la planète" en Normandie, lundi 27 juillet 2026 sur France 5

25 juillet 2026 - 12:44

Sur le même thème..

&quot;Camping paradis - Une ferme au Paradis&quot; à revoir sur TF1 lundi 27 juillet 2026

"Camping paradis - Une ferme au Paradis" à revoir sur TF1 lundi 27 juillet 2026

25 juillet 2026 - 12:01

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

23 juillet 2026 - 11:08 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...