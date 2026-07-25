"Enquêtes au Paradis - Fausse note" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 27 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026 à 21:10, France 2 diffusera le second épisode de la 2ème saison de la série "Enquêtes au paradis". Que va-t-il se passer ? Voici le résumé de ce deuxième épisode...

Après sa découverte accidentelle, Mackenzie Clarke est un peu perdue. Doit-elle partir ? Rester ? Quelle qu’elle soit, sa décision aura des conséquences sur son entourage.

Mais le crime n’attend pas et Mack se retrouve de nouveau embarquée dans une enquête en apparence insoluble.

Épisode 2x02 • Fausse note

Le leader d'un groupe de rock connu est assassiné quelques heures avant de donner le premier des concerts qui devait marquer le retour sur scène de la formation après vingt ans d'absence.

Le meurtre est d'autant plus mystérieux que la victime a été tuée dans sa loge alors que les autres membres du groupe étaient les seules personnes présentes dans le théâtre. Le coupable est forcément l'un d'entre eux. Reste à savoir comment il a procédé.

Mackenzie est convaincue que la clé de l'énigme est à chercher dans le passé du groupe...