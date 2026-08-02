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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 août 2026 sur France 3 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 août 2026 141
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 août 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 3 au 7 août 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 27 août 2026 Épisode 1979

Tandis qu’Alix se retrouve exposée malgré elle dans la presse, Clara sème le doute autour d’elle : et si Salomé avait menti ?

Mardi 28 août 2026Épisode 1980

Flore est prête à prendre des risques pour sortir la ferme du pétrin. De son côté, Alexis réalise qu’il a peut-être commis une grave erreur.

Mercredi 29 août Épisode 1981

Alors qu’Hugo remus ciel et terre pour préparer l’arrivée de sa mère, William se révèle être un véritable allié pour Flore.

Jeudi 30 août 2026 Épisode 1982

Tandis que Pablo et Alexis réalisent que leur escapade à Sète risque d’avoir des conséquences inattendues, une mystérieuse voyageuse Italienne s’invite à la ferme.

Vendredi 31 août 2026 • Épisode 1983

Alors qu’Alexis s’enfonce dans ses mensonges, Caroline gagne des points avec la mère d’Hugo au détriment de Sabine.

Dernière modification le dimanche, 02 août 2026 10:54
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