"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 3 au 7 août 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 27 août 2026 • Épisode 1979
Tandis qu’Alix se retrouve exposée malgré elle dans la presse, Clara sème le doute autour d’elle : et si Salomé avait menti ?
Mardi 28 août 2026 • Épisode 1980
Flore est prête à prendre des risques pour sortir la ferme du pétrin. De son côté, Alexis réalise qu’il a peut-être commis une grave erreur.
Mercredi 29 août • Épisode 1981
Alors qu’Hugo remus ciel et terre pour préparer l’arrivée de sa mère, William se révèle être un véritable allié pour Flore.
Jeudi 30 août 2026 • Épisode 1982
Tandis que Pablo et Alexis réalisent que leur escapade à Sète risque d’avoir des conséquences inattendues, une mystérieuse voyageuse Italienne s’invite à la ferme.
Vendredi 31 août 2026 • Épisode 1983
Alors qu’Alexis s’enfonce dans ses mensonges, Caroline gagne des points avec la mère d’Hugo au détriment de Sabine.