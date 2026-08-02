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"OPJ - Sous haute surveillance", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 4 août 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 août 2026 375
"OPJ - Sous haute surveillance", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 4 août 2026

Mardi 4 août 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 7ème saison de la série "O.P.J.". Voici ce qui va se passer dans ces épisodes…

La série suit le quotidien d'une brigade de la police judiciaire dirigée par la commandante Clarissa Hoarau. Femme brillante, obstinée et veuve, elle doit mener de front ses enquêtes complexes et sa vie de mère de famille avec deux adolescents.

Autour d'elle, une équipe d'enquêteurs soudés aux personnalités bien trempées fait face à la criminalité locale.

Épisode 7x05 & 7x06 Sous haute surveillance

Un forcené retranché dans une école n’accepte de négocier qu’avec Mathieu Delporte (David Baïot), ancien capitaine de police aujourd’hui incarcéré.

Suspecté dans un meurtre récent, l’homme affirme être victime d’un coup monté… comme quinze ans plus tôt, et pose un ultimatum : Delporte doit prouver son innocence s’ils veulent sauver l’otage.

La hiérarchie impose alors au commandant Hoarau de récupérer le policier controversé à sa sortie de prison, afin de l’intégrer à son groupe d’enquêteurs.

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 3 rediffusera deux épisodes de la saison 6.

Dernière modification le dimanche, 02 août 2026 13:33
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