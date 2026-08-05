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"Meurtres à Sandhamn - Angelica" à revoir sur Arte vendredi 7 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 août 2026 389
"Meurtres à Sandhamn - Angelica" à revoir sur Arte vendredi 7 août 2026

Dans le cadre enchanteur de l’île de Sandhamn, la procureure Nora Linde reprend du service avec le policier Alexander. L'enquête 14 « Angelica » est rediffusée sur Arte vendredi 7 août 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps d’Angelica n’ayant jamais été retrouvé, son mari, accusé de sa mort, est relaxé faute de preuves. Mais l’arrestation sur l’île de Sandhamn d’un cambrioleur en série relance l’affaire. Car dans l’antre où ce collectionneur esthète entrepose ses larcins, Nora Linde découvre des photos d’Angelica qui compromettent l'un des enquêteurs avec lequel elle travaille.

La procureure est aussi soumise à des tensions émotionnelles quand elle apprend que son ex-mari va être père...

États d’âme

Le corps d’une femme exhumé d’un chantier, un champion de golf suspecté de féminicide, un trafic d’êtres humains ou la réouverture d’un cold case de trente ans qui révèle de sombres secrets…

Dans le cadre enchanteur de l’île suédoise de Sandhamn, la procureure Nora Linde reprend du service avec son équipier Alexander pour six épisodes inédits. Entre états d’âme et état des lieux – sa villa s’effondre lentement en même temps, semble-t-il, que ses dernières illusions –, la magistrate quadragénaire, après avoir quitté le pôle financier, prend à bras-le-corps de nouvelles affaires diaboliques, qui mettent au jour l’envers du décor balnéaire et les méfaits de ses puissants habitants.

Riche en rebondissements, l’ultime saison de l’haletante série inspirée des best-sellers de Viveca Sten, la reine incontestée du polar suédois.

Dernière modification le mercredi, 05 août 2026 12:26
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