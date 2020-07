Coupe de France / Coupe de la Ligue : les finales diffusées en direct sur France 2

Vous l'attendiez ! Le sport fait son grand retour sur les antennes de France Télévisions avec du football et deux rendez-vous majeurs, familiaux et fédérateurs : la Finale de la Coupe de France, le vendredi 24 juillet et la Finale de Coupe de la Ligue, le vendredi 31 juillet.

Finale de la Coupe de France 2019-2020 - Paris Saint-Germain / AS Saint-Etienne Le vendredi 24 juillet à 20:55 sur France 2 en direct du Stade de France. Avec six titres de Coupe de France à son actif, l'AS Saint-Etienne tombeur du Stade Rennais (tenant du titre) lors des demi-finales (2-1), tentera de réitérer l'exploit afin de remporter ce trophée qui lui échappe depuis 1977. Le Paris Saint-Germain, vainqueur face aux Lyonnais (5-1) en demi-finale, essaiera de s'imposer lors de cette rencontre afin d'ajouter un 13e titre à son palmarès. Cette Finale particulière marquera la reprise des compétitions de football en France, après quatre mois d’interruption. Le nombre de supporters qui feront le déplacement pour soutenir leur équipe sera malheureusement limité, du fait des mesures sanitaires encore en vigueur. Commentaires : Fabien Lévêque / Eric Roy accompagnés d'Arnaud Mattéoli pour les interviews en bord de terrain. Finale Coupe de la Ligue 2019-2020 - Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais Le vendredi 31 juillet à 20.55 sur France 2 en direct du Stade de France. Une seule fois vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001, l'Olympique Lyonnais, victorieux (tirs au but) face aux Lillois lors des demi-finales, tentera de nouveau l'exploit de remporter le trophée dix-neuf ans après. Le Paris Saint-Germain, nouveau champion de France de la Ligue 1, vivra, quant à lui, sa neuvième Finale pour huit titres remportés. Le club parisien s'était imposé face à Reims (3-0) lors des demi-finales. Commentaires : Fabien Lévêque / Eric Roy accompagnés d'Arnaud Mattéoli pour les interviews en bord de terrain.