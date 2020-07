Retour du cyclisme sur France Télévisions à partir du 12 août avec le Critérium du Dauphiné

La saison cycliste reprend dès mi-août sur France Télévisions avec le Critérium du Dauphiné puis le très attendu Tour de France 2020 avec un Grand Départ à Nice.

Cette année, seul le Paris-Nice a pu se courir avant l'arrêt de la saison. Retour de la compétition courant du mois d'août avec notamment le Critérium du Dauphiné, grande répétition du Tour de France, qui se déroulera du 12 au 16 août.

Disciplines très attendues, les courses cyclistes ont été vues par plus de 35 millions de téléspectateurs sur France Télévisions en 2019 ! Une année qui a été marquée par un Tour de France de toutes les émotions et de tous les suspens.

Avec un calendrier inédit, le cyclisme reprend sa place sur France 3 et jouera le premier rôle de la rentrée avec le Tour de France à partir du 29 août. Il soufflera encore comme un air d'été grâce à son départ de Nice !

Alexandre Pasteur sera aux commentaires de l’ensemble des courses de cyclisme sur route cette saison, en compagnie de Laurent Jalabert et Marion Rousse. Ils seront rejoints par Thierry Adam et Thomas Voeckler sur le Critérium du Dauphiné, la Grande Boucle et le Paris-Roubaix. Dispositif renforcé sur le Tour de France avec la présentation de Laurent Luyat, les interviews de coureurs avec Rodolphe Gaudin au départ et Nicolas Geay à l'arrivée, au pied du podium, et les narrations de Franck Ferrand autour du patrimoine de la France.