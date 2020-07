TF1 diffusera en direct la finale de l'UEFA Champions League le 23 août

Dimanche 23 août à 21:00, TF1 diffusera en direct du Stade de Luz à Lisbonne la finale de l'UEFA Champions League.

Après un arrêt en plein cœur des huitièmes de finale en raison de la crise sanitaire, l'UEFA Champions League fera son grand retour à partir du 7 août pour la poursuite de la compétition, jusqu'à la finale qui se déroulera le dimanche 23 août à 21H00 au Stade de Luz à Lisbonne.



Dernier rendez-vous de la plus prestigieuse des compétitions du football européen, TF1 propose la finale en exclusivité en clair, commentée par le duo Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU.

Côté représentants français, l'Olympique Lyonnais affrontera la Juventus de Turin en 8ème de finale retour le 7 août après avoir remporté le match aller 1-0 à domicile. De son côté, le Paris Saint-Germain ouvrira le bal des quarts de finale le 12 août prochain face à l’Atalanta Bergame, suite au résultat du tirage au sort de ce "Final 8" qui se jouera sur des matchs à élimination directe. Un calendrier qui peut donner l’espoir d’une présence d'un club de Ligue 1 lors de cette finale, une première depuis l’AS Monaco en 2004.

Pour rappel, quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale : le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid. Outre l’Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin, Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Naples et Chelsea sont encore en lice pour accéder aux quarts de Finale.

A la suite d’un accord avec RMC Sport, diffuseur exclusif pour la France de la Ligue des Champions UEFA pour la période 2018-2021, TF1 assurera la diffusion en clair de la finale, le 23 aout prochain.