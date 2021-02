La “Nascar Cup Series” saison 2021 à suivre sur Automoto La Chaîne à partir du 14 février

C’est l’heure de la reprise pour les champions de la “Nascar Cup Series”. Dès le dimanche 14 février à 20:30, le « Green Flag » sera agité, lancera l’épreuve mythique du ‘Daytona 500’ et le coup d’envoi de la saison 2021 avec ses 36 courses.

Une nouvelle saison qui annonce de nombreux rebondissements. Qui succédera à Chase Eliott, le champion en titre ? Signera-t-il un doublé ? Denny Hamlin prendra-t-il sa revanche ? Sans oublier Joey Logano et les frères Busch qui bataillent pour la victoire. Les regards seront également tournés vers Bubba Wallace et son nouveau Boss Michaël Jordan. Bien sûr, sa voiture portera le numéro 23.

Parmi les nouveautés de la saison ; des circuits inédits comme le tracé d’Austin, où se déroule notamment la F1 ou les « Dirt Track », des circuits qui incluent de la terre battue. Et bien sûr, les classiques comme le « Coca-Cola 600 » de Charlotte, fin mai et les play-offs à vivre dès le début du mois de septembre.

Les 36 courses seront à suivre avec les « Nascariens » les plus célèbres de France : Pat Angéli et Philippe Chéreau, tous les dimanches soirs en direct et en exclusivité sur Automoto La Chaîne.