Cyclisme : Liège-Bastogne-Liège à suivre en direct sur France 3 & France 4 dimanche 25 avril

Dimanche 25 avril, France 3 et France 4 proposent de vivre, en direct et en intégralité, les courses masculine et féminine, de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des courses cyclistes belges et dernière grande classique du printemps.

La course féminine sera diffusée à partir de 11:20 sur France 4. La course masculine sera diffusée à partir de 13.35 sur France.tv et l'appli francetv.sport et à partir de 15:35 sur France 3. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert. Le parcours de Liège-Bastogne-Liège a retrouvé une arrivée en cœur de ville en 2019. La formule a d’abord souri à un attaquant solitaire et audacieux, Jakob Fuglsang, puis a sélectionné un groupe de cinq attaquants se disputant la victoire dans la confusion en octobre dernier. La ruée sur le quai des Ardennes se fera cette année au terme d’une route de près de 260 kilomètres, avec au programme l’inédite côte de Desnié, une méchante bosse (1,6 km à 8 % de pente moyenne) servant de prélude à la cruciale côte de la Redoute… là où les organismes réclament du répit mais n’en connaîtront aucun. Il faudra encore de la force pour exploiter l’ultime tremplin de la Roche-aux-Faucons et tenter de conquérir la Doyenne. Il en faudra autant aux dames qui seront cette année lancées depuis Bastogne sur un tracé de 141 km tout aussi vigoureux : pour la 5e édition de la version féminine, leur peloton découvrira la côte de Desnié, mais aussi le col du Rosier et la côte des Forges. Au total, les 80 derniers kilomètres seront identiques au tracé qu’emprunteront les hommes.

