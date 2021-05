Coupe de France : la finale PSG / Monaco diffusée en direct sur France 2 mercredi 19 mai

France 2 vous propose de vivre en direct sur la pelouse du Stade de France, la finale de la 104ème édition de la Coupe de France, le mercredi 19 mai à partir de 21:05.

L'affiche est désormais connue depuis les demi-finales qui ont opposé d'un côté le petit poucet de la compétition Rumilly Vallières à Monaco et de l'autre Montpellier au tenant du titre, le Paris Saint-Germain.

C'est donc le Paris Saint-Germain qui affrontera en finale mercredi soir Monaco.

Fabien Lévêque et Eric Roy assureront les commentaires de ce match et Arnaud Mattéoli sera quant à lui au bord du terrain.

Pour cette soirée exceptionnelle de football, France 2 proposera également le documentaire « Coupe de France, 100 ans d'émotions », permettant de se replonger dans la fabuleuse histoire de la « Vieille Dame » du football français et de revivre les petites et grandes histoires qui ont construit la légende de cette aventure sportive et humaine sans équivalent.