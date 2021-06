Les Championnats de France de cyclisme sur route à suivre les 19 & 20 juin sur France 3

À quelques jours du début du Tour de France, France 3 vous propose de vivre en direct, samedi 19 et dimanche 20 juin, les épreuves en ligne féminine et masculine des Championnats de France.

Après s’être arrêtés à Grand-Champ l’année dernière, les Championnats se tiendront à Épinal, dans les Vosges, où les coureurs cyclistes seront cette année confrontés à un parcours exigeant, avec du dénivelé.

Les deux courses seront commentées par Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert, accompagnés depuis la moto par Thomas Voeckler.

La course des femmes sera à suivre samedi 19 juin à partir de 13:30 sur France 3.

La course des hommes sera à suivre dimanche 20 juin à partir de 15:15 sur France 3.

Le circuit de 14,5 km, tracé au cœur de la ville et de son agglomération, sera plutôt favorable aux puncheurs-grimpeurs avec la montée de la Vierge sur 2,5 km et 6 % de moyenne, et un final en faux plat montant pendant 1,4 km. C'est un total de près de 4 000 mètres de dénivelé positif annoncé sur le parcours élite professionnels. Les femmes devront parcourir 8 fois le circuit (112,4 km) tandis que les hommes devront le boucler 17 fois (242,9 km) dans l'objectif de décrocher le maillot tricolore.

Audrey Cordon-Ragot et Arnaud Démare, sacrés en août dernier sur les routes de Bretagne, y défendront leur maillot bleu-blanc-rouge.