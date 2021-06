Tour de France : la 108ème édition à suivre du 26 juin au 18 juillet sur France 2 & France 3

La 108ème édition de la Grande Boucle sera a suivre en direct sur France 2 et France 3 du 26 juin au 18 juillet avec Laurent Luyat, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Franck Ferrand, Marion Rousse, Yoann Offredo, mais aussi sur les motos Nicolas Geay et Thomas Voeckler.

Cet été, France Télévisions, diffuseur hôte du Tour de France depuis de nombreuses années, vous propose d’atteindre ensemble les sommets et de vivre en intégralité l’un des événements sportifs les plus suivis au monde : le grand moment d’une saison de cyclisme passionnante et déjà riche en émotions. Après une édition 2020 décalée en septembre pour raison sanitaire, qui a vu la victoire surprise du jeune prodige slovène Tadej Pogacar et les exploits de Julian Alaphilippe, le Tour retrouve cette année sa place estivale dans le calendrier d’une saison de cyclisme encore perturbée par la covid-19.

De Brest au Tourmalet, en passant par le Morvan et deux fois par le mont Ventoux, le Tour de France, dont le départ était initialement prévu à Copenhague, comptera 21 étapes et près de 3 400 km à parcourir à travers 9 régions et 31 départements. Au-delà des aspects sportifs, le Tour de France, c’est aussi la découverte, l’histoire de France et l’exploration de magnifiques paysages.

En 2020, 39,6 millions de téléspectateurs ont vu au moins une minute du Tour de France sur France 2 et France 3. Une véritable passion que France Télévisions compte bien continuer à faire vivre aux Français pour cette 108ème édition.

Toutes les émotions à vivre en direct

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore : podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la complémentarité de ces deux chaînes. France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France. La réalisation est signée Anthony Forestier.

L’émission Vélo Club, présentée par Laurent Luyat en compagnie de toute l’équipe et réalisée par Fred Godard, reviendra sur les grands moments de la journée.