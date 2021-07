Tour de France 2021 : les étapes du 3 au 9 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 108ème édition du Tour de France entre dans sa seconde semaine de course et arrive au pied de la montagne... Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 3 au vendredi 9 juillet 2021 sur France 2 et France 3.

De Brest au Tourmalet, en passant par le Morvan et deux fois par le mont Ventoux, le Tour de France, dont le départ était initialement prévu à Copenhague, compte 21 étapes et près de 3 400 km à parcourir à travers 9 régions et 31 départements. Au-delà des aspects sportifs, le Tour de France, c’est aussi la découverte, l’histoire de France et l’exploration de magnifiques paysages. Étape 8 Oyonnax > Le Grand-Bornand 150.8 km Après 2009 et 2018, l'arrivée au Grand-Bornand sera de nouveau conditionnée par l'enchaînement Romme - Colombière. Mais précédé, cette fois, de la montée à Mont-Saxonnex (5,7 km à 8,3 %), premier palier vers le plateau de Solaison, pour composer un triptyque de plus de 20 km d'ascension à près de 9 % de moyenne. Forcément réservé aux grands grimpeurs ! Samedi 3 juillet à partir de 12:55 sur France 3. Étape 9 Cluses > Tignes 144.9 km

Le Tour avait promis de vite revenir à Tignes pour effacer la frustration du rendez-vous empêché en 2019. Le Tour tiendra parole en empruntant pour la deuxième fois le col du Pré, puis le majestueux Cormet de Roselend avant de se hisser, par la longue montée terminale qui se faufile sous le barrage, jusqu'au Val Claret. Dimanche 4 juillet à partir de 12:55 sur France 3. Étape 10 Albertville > Valence 190.7 km Au pied des stations savoyardes, la qualité des infrastructures et de l'accueil d'Albertville en font une ville-départ idéale. Mais la porte du sillon alpin n'enverra pas cette fois les coureurs à l'assaut des sommets. En mettant le cap vers les vallées de l'Isère et du Rhône, le tracé est clairement taillé pour une explication entre sprinteurs. Mardi 6 juillet à partir de 13:00 sur France 3. Étape 11 Sorgues > Malaucène 198.9 km Cinq ans après un passage « en coup de vent », le Tour revient pour s'attarder sur le Géant de Provence, devenu parc naturel régional, avec une double ascension (dont celle, quasi inédite, par Sault) et une arrivée à son pied. Manière de saluer l'initiative du Conseil départemental de Vaucluse qui en a réaménagé le sommet au profit des cyclistes. Mercredi 7 juillet à partir de 11:50 sur France 2. Étape 12 Saint-Paul-Trois-Châteaux > Nîmes 159.4 km Après un périple au long des féériques gorges de l'Ardèche, pour la première fois remontées dans leur intégralité par le Tour, cette étape devrait conduire à un sprint massif à Nîmes, comme en 2019, au bout d'un final identique. Méfiance cependant : la route sera à découvert juste avant Uzès et le vent pourrait y provoquer bordures et cassures. Jeudi 8 juillet à partir de 13:25 sur France 3. Étape 13 Nîmes > Carcassonne 160,6 Km Des arènes romaines les mieux conservées au monde à la Cité médiévale classée au patrimoine de l'UNESCO, l'étape suivra le cours de l'histoire. Sachant qu'elle nous enseigne que, contrairement à ce que la géographie semblerait suggérer, jamais une arrivée au pied des tours de Carcassonne ne s'est conclue par un sprint massif. Avis aux audacieux ! Vendredi 9 juillet à partir de 11:55 sur France 2. Source : letour.fr

